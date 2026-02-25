Вашингтон знову підігравав Путіну і нацистській росії: що сталося

Рубрики
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні". За – проголосувало 107 держав. Один з найбільших показників за всю історію. Проте найбільше шокувало те, яке проголосували окремі країни. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Генасамблея ООН. Фото: з відкритих джерел
Аналітик зауважує, також велике розчарування та розпач через те, що не голосував Азербайджан. Пора би вже Баку насмілитися й зайняти якусь конкретну позицію. Особливо з огляду на те, що найближчий фактичний союзник Баку Туреччина підтримала резолюцію.
Читайте також на порталі "Коментарі" — США утрималися від голосування в ООН на підтримку тривалого миру в Україні, що викликало критику з боку колишнього посланця президента Дональда Трампа в Україні. Про це пише Bloomberg.
Колишній спецпосланець розкритикував США за те, що вони не проголосували за резолюцію Генеральної Асамблеї, яка закликала до негайного припинення вогню, підтвердила суверенітет та територіальну цілісність України, а також наголосила на важливості Статуту ООН у четверту річницю російського вторгнення.
