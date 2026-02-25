Вашингтон снова подыгрывал Путину и нацистской россии: что произошло

Рубрики
Генассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка продолжительного мира в Украине". За – проголосовало 107 государств. Один из самых больших показателей за всю историю. Однако больше всего шокировало то, что проголосовали отдельные страны. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Генассамблея ООН. Фото: из открытых источников
Аналитик замечает также большое разочарование и отчаяние из-за того, что не голосовал Азербайджан. Пора бы Баку осмелиться и занять какую-то конкретную позицию. Особенно учитывая, что ближайший фактический союзник Баку Турция поддержала резолюцию.
