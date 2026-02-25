Вашингтон снова подыгрывал Путину и нацистской россии: что произошло

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка продолжительного мира в Украине". За – проголосовало 107 государств. Один из самых больших показателей за всю историю. Однако больше всего шокировало то, что проголосовали отдельные страны. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

"Против выступили Россия, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагу, Нигер, Судан. Но даже важнее не то, кто голосовал за или против, а кто воздержался или не голосовал вообще. И здесь меня лично разочаровывает, что США воздержались. То есть Вашингтон снова подыгрывал Путину и нацистской россии", – отметил эксперт.

Аналитик замечает также большое разочарование и отчаяние из-за того, что не голосовал Азербайджан. Пора бы Баку осмелиться и занять какую-то конкретную позицию. Особенно учитывая, что ближайший фактический союзник Баку Турция поддержала резолюцию.

"ООН голосовала за длительный мир в Украине, а мы воздержались. Подумайте сами. Это не деловое соглашение – это война", — написал Кит Келлог, еще совсем недавно являвшийся специальным посланником в Украине и России.

Бывший спецпосланник подверг критике США за то, что они не проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи, которая призвала к немедленному прекращению огня, подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины, а также отметила важность Устава ООН в четвертую годовщину российского вторжения.

