Главная Новости Общество события Вашингтон снова подыгрывал Путину и нацистской россии: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Вашингтон снова подыгрывал Путину и нацистской россии: что произошло

Генассамблея ООН приняла резолюцию «Поддержка длительного мира в Украине», однако наиболее удивили две страны

25 февраля 2026, 10:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка продолжительного мира в Украине". За – проголосовало 107 государств. Один из самых больших показателей за всю историю. Однако больше всего шокировало то, что проголосовали отдельные страны. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Вашингтон снова подыгрывал Путину и нацистской россии: что произошло

Генассамблея ООН. Фото: из открытых источников

"Против выступили Россия, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагу, Нигер, Судан. Но даже важнее не то, кто голосовал за или против, а кто воздержался или не голосовал вообще. И здесь меня лично разочаровывает, что США воздержались. То есть Вашингтон снова подыгрывал Путину и нацистской россии", – отметил эксперт.

Аналитик замечает также большое разочарование и отчаяние из-за того, что не голосовал Азербайджан. Пора бы Баку осмелиться и занять какую-то конкретную позицию. Особенно учитывая, что ближайший фактический союзник Баку Турция поддержала резолюцию.

Читайте на портале "Комментарии" — США воздержались от голосования в ООН в поддержку длительного мира в Украине, что вызвало критику со стороны бывшего посланника президента Дональда Трампа в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

"ООН голосовала за длительный мир в Украине, а мы воздержались. Подумайте сами. Это не деловое соглашение – это война", — написал Кит Келлог, еще совсем недавно являвшийся специальным посланником в Украине и России.

Бывший спецпосланник подверг критике США за то, что они не проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи, которая призвала к немедленному прекращению огня, подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины, а также отметила важность Устава ООН в четвертую годовщину российского вторжения.

Также издание "Комментарии" сообщало — война между Россией и Украиной прекратится: Трамп рассказал, над чем работают США.




