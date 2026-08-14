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«Вам – війна, забудовнику – Дубай»: куди зник ENSO та чому спливли Емірати

Київські ЖК залишилися незавершеними, офіси забудовника закрилися, а його співвласник виїхав із країни. BIHUS Info розповідає про новий слід компанії в ОАЕ

14 серпня 2026, 16:33
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Кравцев Сергей

Українські інвестори житлових комплексів ENSO роками чекають на завершення проєктів, які мали стати одними з найбільш помітних новобудов Києва. Однак, за даними розслідування BIHUS Info, жоден із трьох заявлених забудовником масштабних проєктів так і не був завершений.

«Вам – війна, забудовнику – Дубай»: куди зник ENSO та чому спливли Емірати

Забудовник ENSO. Фото: з відкритих джерел

Тепер історія ENSO отримала несподіване продовження далеко за межами України – у Дубаї. Журналісти BIHUS Info заявляють, що в Еміратах з’явилася компанія-"двійник" ENSO, яка може бути пов’язана з українським девелоперським бізнесом.

У центрі розслідування – питання, куди подівся менеджмент забудовника, який раніше працював над київськими об’єктами, та що відбувається з інвесторами незавершених ЖК. За даними журналістів, офіси компанії в Україні припинили роботу, а один із її співвласників залишив країну.

BIHUS Info також звертає увагу на політичні та бізнес-зв’язки, які журналісти пов’язують із ENSO. У матеріалі згадуються народний депутат Вадим Столар, колишній народний депутат і держзрадник Віктор Медведчук та ексголова Офісу президента Андрій Єрмак. Водночас характер і юридичний статус цих зв’язків потребують окремої оцінки та не означають автоматичної причетності згаданих осіб до невиконаних зобов’язань забудовника.

Найбільше запитань виникає через контраст між ситуацією інвесторів у Києві та новим життям бізнесу в Еміратах. Поки люди очікують на квартири, за якими вже вкладали власні кошти, журналісти намагаються з’ясувати, хто стоїть за дубайською компанією та чи є вона продовженням українського бізнесу.

У новому розслідуванні BIHUS Info автор Макс Опанасенко простежує, як ENSO могла "перебратися" до Дубая, хто зараз представляє компанію та що її менеджмент обіцяє інвесторам українських недобудов.

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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IDCfwSgUoBU
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