«Вам – война, застройщику – Дубай»: куда исчез ENSO и почему всплыли Эмираты

Украинские инвесторы жилых комплексов ENSO годами ждут завершения проектов, которые должны стать одними из самых заметных новостроек Киева. Однако, по данным расследования BIHUS Info, ни один из трех заявленных застройщиком масштабных проектов так и не был завершен.

Застройщик ENSO. Фото: из открытых источников

Теперь история ENSO получила неожиданное продолжение далеко за пределами Украины – в Дубае. Журналисты BIHUS Info заявляют, что в Эмиратах появилась компания-двойник ENSO, которая может быть связана с украинским девелоперским бизнесом.

В центре расследования – вопрос, куда девался менеджмент застройщика, ранее работавшего над киевскими объектами, и что происходит с инвесторами незавершенных ЖК. По данным журналистов, офисы компании в Украине прекратили работу, а один из ее совладельцев покинул страну.

BIHUS Info также обращает внимание на политические и бизнес-связи, связываемые журналистами с ENSO. В материале упоминаются народный депутат Вадим Столар, бывший народный депутат и госпредатель Виктор Медведчук и экспредседатель Офиса президента Андрей Ермак. В то же время, характер и юридический статус этих связей требуют отдельной оценки и не означают автоматической причастности упомянутых лиц к невыполненным обязательствам застройщика.

Больше всего вопросов возникает из-за контраста между ситуацией инвесторов в Киеве и новой жизнью бизнеса в Эмиратах. Пока люди ожидают квартир, за которыми уже вкладывали собственные средства, журналисты пытаются выяснить, кто стоит за дубайской компанией и является ли она продолжением украинского бизнеса.

В новом расследовании BIHUS Info автор Макс Опанасенко прослеживает, как ENSO могла "перебраться" в Дубай, кто сейчас представляет компанию и что ее менеджмент обещает инвесторам украинских недостроев.

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