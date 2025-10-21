logo_ukra

В "Укренерго" дали відповідь, коли включать опалення по всій Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

В "Укренерго" дали відповідь, коли включать опалення по всій Україні

Значна частина українців зараз вимушено обігріває будинки за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів.

21 жовтня 2025, 10:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Різке зниження температур призвело до стрибка споживання електроенергії більш як на 20% з початку місяця. Проте протягом десяти днів тепло має з'явитися у будинках по всій Україні. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив голова Укренерго Віталій Зайченко.

В "Укренерго" дали відповідь, коли включать опалення по всій Україні

Опалення у будинках українців. Фото: з відкритих джерел

Глава "Укренерго" зазначив, значна частина українців зараз вимушено обігріває будинки за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.

Зайченко зазначив, що поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на баланс у мережі, адже саме населення є найбільшим споживачем електроенергії у країні.

"Невключення потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі", — зазначив голова "Укренерго".

Він додав, що найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом компанії, має зменшити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному електрообігріві зменшиться.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Україна готова забезпечити закупівлю газу на суму близько 2 мільярдів доларів США у разі потреби. Відповідну заяву під час спілкування із журналістами зробив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, частину коштів уже знайдено завдяки міжнародній підтримці.

"Норвегія надасть грант у розмірі 100 мільйонів доларів, а також виділить ще один транш у січні. Декілька інших країн також надають відповідні гранти. Досягнуто домовленості з нашими банками. Тобто існує розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ", – повідомив Володимир Зеленський.




