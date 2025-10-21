В "Укренерго" дали відповідь, коли включать опалення по всій Україні

Різке зниження температур призвело до стрибка споживання електроенергії більш як на 20% з початку місяця. Проте протягом десяти днів тепло має з'явитися у будинках по всій Україні. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив голова Укренерго Віталій Зайченко.

Опалення у будинках українців. Фото: з відкритих джерел

Глава "Укренерго" зазначив, значна частина українців зараз вимушено обігріває будинки за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.

Зайченко зазначив, що поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на баланс у мережі, адже саме населення є найбільшим споживачем електроенергії у країні.

"Невключення потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі", — зазначив голова "Укренерго".

Він додав, що найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом компанії, має зменшити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному електрообігріві зменшиться.

