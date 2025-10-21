В "Укрэнерго" дали ответ, когда включат отопление по всей Украине

Резкое снижение температур привело к скачку потребления электроэнергии более, чем на 20% с начала месяца. Однако в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Отопление в домах украинцев. Фото: из открытых источников

Глава "Укрэнерго" отметил, значительная часть украинцев сейчас вынужденно обогревает дома с помощью кондиционеров и электрообогревателей, что существенно нагружает энергосистему.

Зайченко отметил, что поведение бытовых потребителей сейчас критически влияет на баланс в сети, ведь именно население является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране.

"Невключение мощных приборов в часы пиковой нагрузки, отказ от одновременного использования нескольких энергоемких устройств и замена неэффективных ламп могут значительно помочь энергосистеме", — отметил глава "Укрэнерго".

Он добавил, что в ближайшие дни ожидается восстановление теплоснабжения на всей территории Украины. Это, по прогнозу компании, должно снизить пиковую нагрузку, поскольку потребность в интенсивном электрообогреве уменьшится.

