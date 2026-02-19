logo_ukra

В Україні жорстко поставили на місце Угорщину через газопровід "Дружба": озвучено несподівану пораду
В Україні жорстко поставили на місце Угорщину через газопровід "Дружба": озвучено несподівану пораду

Геннадій Рябцев запропонував угорському уряду направити до України свої ремонтні команди

19 лютого 2026, 16:55
Клименко Елена

Україна має законні підстави не відновлювати транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба" до закінчення дії воєнного стану. Таку позицію висловив в коментарі для УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

В Україні жорстко поставили на місце Угорщину через газопровід "Дружба": озвучено несподівану пораду

За його словами, чинне законодавство та міжнародні угоди дають Україні можливість ухвалювати рішення з урахуванням власних безпекових інтересів. Зокрема, стаття 472 угоди про асоціацію між Україною та ЄС дозволяє призупиняти виконання контрактів між українським оператором нафтотранспортної системи – "Укртранснафтою" – та російською компанією "Транснефть" у разі загрози безпеці під час війни.

"Україна в будь-який момент може відмовитися від транзиту російської нафти, і, чесно кажучи, давно слід було це зробити, аби зняти це питання з порядку денного", – підкреслив Рябцев.

Він зазначив, що такий крок відповідає інтересам країни та її стратегічній безпеці.

У відповідь на заяви угорських чиновників, які стверджують, що транзит нафти в напрямку Будапешта вже можна було б відновити, Рябцев запропонував надати угорським фахівцям можливість долучитися до робіт.

Якщо темпи ремонтних робіт вас не влаштовують, надсилайте свої ремонтні бригади. Ми не можемо гарантувати безпеку, але роботу робити можна", – зазначив експерт.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності міцних гарантій безпеки для країни після завершення війни. На його думку, наразі жодна держава не може повністю запевнити Україну, що Росія не спробує знову розпочати агресію. Про це глава держави розповів у відвертому інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану.



