В Україні жорстко поставили на місце Угорщину через газопровід "Дружба": озвучено несподівану пораду

Україна має законні підстави не відновлювати транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба" до закінчення дії воєнного стану. Таку позицію висловив в коментарі для УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, чинне законодавство та міжнародні угоди дають Україні можливість ухвалювати рішення з урахуванням власних безпекових інтересів. Зокрема, стаття 472 угоди про асоціацію між Україною та ЄС дозволяє призупиняти виконання контрактів між українським оператором нафтотранспортної системи – "Укртранснафтою" – та російською компанією "Транснефть" у разі загрози безпеці під час війни.

"Україна в будь-який момент може відмовитися від транзиту російської нафти, і, чесно кажучи, давно слід було це зробити, аби зняти це питання з порядку денного", – підкреслив Рябцев.

Він зазначив, що такий крок відповідає інтересам країни та її стратегічній безпеці.

У відповідь на заяви угорських чиновників, які стверджують, що транзит нафти в напрямку Будапешта вже можна було б відновити, Рябцев запропонував надати угорським фахівцям можливість долучитися до робіт.

Якщо темпи ремонтних робіт вас не влаштовують, надсилайте свої ремонтні бригади. Ми не можемо гарантувати безпеку, але роботу робити можна", – зазначив експерт.

