В Украине жестко поставили на место Венгрию из-за газопровода "Дружба": озвучен неожиданный совет

У Украины есть законные основания не возобновлять транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" до окончания действия военного положения. Такую позицию высказал в комментарии для УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, действующее законодательство и международные соглашения позволяют Украине принимать решения с учетом собственных интересов безопасности. В частности, статья 472 соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС позволяет приостанавливать выполнение контрактов между украинским оператором нефтетранспортной системы — "Укртранснефтью" — и российской компанией "Транснефть" в случае угрозы безопасности во время войны.

"Украина в любой момент может отказаться от транзита российской нефти, и, честно говоря, давно следовало это сделать, чтобы снять этот вопрос с повестки дня", – подчеркнул Рябцев.

Он отметил, что такой шаг отвечает интересам страны и ее стратегической безопасности.

В ответ на заявления венгерских чиновников, утверждающих, что транзит нефти в направлении Будапешта уже можно было бы восстановить, Рябцев предложил предоставить венгерским специалистам возможность приобщиться к работам.

Если темпы ремонтных работ вас не устраивают, отправляйте свои ремонтные бригады. Мы не можем обеспечить безопасность, но работу делать можно", – отметил эксперт.

