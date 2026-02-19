Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності міцних гарантій безпеки для країни після завершення війни. На його думку, наразі жодна держава не може повністю запевнити Україну, що Росія не спробує знову розпочати агресію. Про це глава держави розповів у відвертому інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану.

Фото: з відкритих джерел

Президент відзначив, що Сполучені Штати є потужним союзником, а Дональд Трамп — "сильним лідером", проте навіть ці фактори не гарантують повної безпеки від повторної атаки з боку російського диктатора.

"Америка є сильною країною, і нам важливі її гарантії безпеки. Але навіть за наявності цих гарантій ніхто не може дати нам стовідсоткову впевненість, що Путін не прийде знову", — пояснив Зеленський.

Через це президент наголошує на потребі справді надійних безпекових гарантій, що включають готовність міжнародної спільноти або окремих країн реагувати у разі нової агресії Росії. Як повідомляють джерела NYT, під час переговорів у Женеві Україна та Росія обговорювали ідею створення демілітаризованої зони на Донбасі, яку не контролюватиме жодна зі сторін.

Раніше Зеленський під час виступу у Мюнхені заявляв, що для України важливі гарантії безпеки від США на термін 30–50 років, а не на 15. Українська делегація тоді зустрічалася із сенаторами, щоб переконати їх продовжити строки гарантій. Крім того, президент запропонував Трампу три кроки для стримування Росії: надання гарантій безпеки, відновлення країни після війни та прямий тиск на агресора.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри численні твердження російської пропаганди про нібито проросійську позицію Дональда Трампа, нинішній президент США може стати фактичним “могильщиком” Російської Федерації, подібно до того, як його попередник-республіканець Джордж Буш-старший відіграв роль у завершенні існування Радянського Союзу.