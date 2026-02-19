logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский озвучил новое категорическое требование США через Россию: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский озвучил новое категорическое требование США через Россию: что произошло

Президент Украины отметил, что США даже не могут дать полную гарантию защиты от возможной новой агрессии России.

19 февраля 2026, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость крепких гарантий безопасности для страны после завершения войны. По его мнению, ни одно государство не может полностью заверить Украину, что Россия не попытается снова начать агрессию. Об этом глава государства рассказал в откровенном интервью журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский озвучил новое категорическое требование США через Россию: что произошло

Фото: из открытых источников

Президент отметил, что Соединенные Штаты — мощный союзник, а Дональд Трамп — "сильный лидер", однако даже эти факторы не гарантируют полной безопасности от повторной атаки со стороны российского диктатора.

"Америка является сильной страной, и нам важны ее гарантии безопасности. Но даже при наличии этих гарантий никто не может дать нам стопроцентную уверенность, что Путин не придет снова", — пояснил Зеленский.

Поэтому президент отмечает необходимость действительно надежных гарантий безопасности, включающих готовность международного сообщества или отдельных стран реагировать в случае новой агрессии России. Как сообщают источники NYT, во время переговоров в Женеве Украина и Россия обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донбассе, которую не будет контролировать ни одна из сторон.

Ранее Зеленский во время выступления в Мюнхене заявлял, что для Украины важны гарантии безопасности от США на срок 30-50 лет, а не 15. Украинская делегация тогда встречалась с сенаторами, чтобы убедить их продлить сроки гарантий. Кроме того, президент предложил Трампу три шага для сдерживания России: предоставление гарантий безопасности, восстановление страны после войны и прямое давление на агрессора.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на многочисленные утверждения российской пропаганды о якобы пророссийской позиции Дональда Трампа, нынешний президент США может стать фактическим "могильщиком" Российской Федерации, подобно тому, как его предшественник-республиканец Джордж Буш-старший сыграл роль в завершении существования Советского Союза.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости