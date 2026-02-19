Зеленский озвучил новое категорическое требование США через Россию: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость крепких гарантий безопасности для страны после завершения войны. По его мнению, ни одно государство не может полностью заверить Украину, что Россия не попытается снова начать агрессию. Об этом глава государства рассказал в откровенном интервью журналисту Пирсу Моргану.

Президент отметил, что Соединенные Штаты — мощный союзник, а Дональд Трамп — "сильный лидер", однако даже эти факторы не гарантируют полной безопасности от повторной атаки со стороны российского диктатора.

"Америка является сильной страной, и нам важны ее гарантии безопасности. Но даже при наличии этих гарантий никто не может дать нам стопроцентную уверенность, что Путин не придет снова", — пояснил Зеленский.

Поэтому президент отмечает необходимость действительно надежных гарантий безопасности, включающих готовность международного сообщества или отдельных стран реагировать в случае новой агрессии России. Как сообщают источники NYT, во время переговоров в Женеве Украина и Россия обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донбассе, которую не будет контролировать ни одна из сторон.

Ранее Зеленский во время выступления в Мюнхене заявлял, что для Украины важны гарантии безопасности от США на срок 30-50 лет, а не 15. Украинская делегация тогда встречалась с сенаторами, чтобы убедить их продлить сроки гарантий. Кроме того, президент предложил Трампу три шага для сдерживания России: предоставление гарантий безопасности, восстановление страны после войны и прямое давление на агрессора.

