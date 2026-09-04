В Україні з’явилися 2 000 гривень: для чого це потрібно

Національний банк України 4 вересня 2026 року офіційно запустив в обіг купюру номіналом 2 000 гривень. Нові гроші розроблені з урахуванням теперішніх економічних реалій, а також покликані увічнити історичний та культурний спадок нашої держави. Купюра вже отримала статус офіційного платіжного засобу, тож громадяни можуть без обмежень розраховуватися нею в магазинах, поповнювати банківські рахунки чи здійснювати будь-які інші фінансові операції.

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Презентацію новинки провів очільник Нацбанку Андрій Пишний разом із запрошеним гостем — Дмитром Стусом, який є сином видатного поета Василя Стуса, а також очолює Національний музей Тараса Шевченка та заснував Стус Центр.

"Кожна українська банкнота розповідає історію. Сьогодні вона поповнюється новою сторінкою", — наголосив Голова НБУ Андрій Пишний.

Він підкреслив особливий символізм події, адже випуск грошей збігся з днем пам'яті видатного українця:

"Символічно, що саме 4 вересня, у день пам’яті Василя Стуса, в обіг вводиться банкнота, що поєднала в собі сучасні технології, потреби економіки та пам’ять про людину, яка все життя відстоювала право України бути незалежною".

За словами керівника відомства, гроші нашої держави мають уособлювати саме такі цінності — "бути сучасними, сильними і сповненими змісту".

Поява нового номіналу стала логічною відповіддю на трансформації в українській економіці, а також на поточну структуру готівкової маси. На сьогодні понад 55% від усієї суми паперових грошей, що перебувають в обігу, припадає саме на тисячогривневі банкноти. У світовій практиці центральних банків таке домінування одного номіналу є ключовим сигналом для впровадження більшої купюри.

"Уведення в обіг банкноти номіналом 2 000 гривень відповідає реальним потребам готівкового обігу", — зазначив Андрій Пишний, деталізуючи вплив зовнішніх факторів на фінансову систему.

Очільник Нацбанку акцентував на тому, що умови повномасштабної війни суттєво переформатували внутрішні процеси:

"Особливо, зважаючи на воєнний час, за який змінилася економіка, змінилися доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення".

На думку головного банкіра країни, номінальний ряд просто зобов'язаний адаптуватися під ці трансформації.

"Нова банкнота зробить готівкові розрахунки зручнішими для громадян, бізнесу та банківської системи, а також дасть змогу заощадити кошти держави на підтримання та обслуговування готівкового обігу", — підсумував він.

Експерти Нацбанку виділяють дві головні переваги від появи нового номіналу для фінансового сектору та повсякденного життя українців:

Скорочення державних та комерційних витрат. Завдяки крупнішому номіналу зменшаться видатки бюджету на друк, транспортування та обслуговування паперових грошей. Водночас комерційні банки та підприємці зможуть суттєво оптимізувати свої касові витрати на інкасацію та безпечне зберігання коштів.

Завдяки крупнішому номіналу зменшаться видатки бюджету на друк, транспортування та обслуговування паперових грошей. Водночас комерційні банки та підприємці зможуть суттєво оптимізувати свої касові витрати на інкасацію та безпечне зберігання коштів. Максимальний комфорт під час розрахунків. Нові 2 000 гривень поступово переберуть на себе функції купюр у 500 та 1 000 гривень. Це дозволить українцям носити із собою значно меншу кількість паперових купюр, а також помітно знизить навантаження на касирів у банках та торгових точках під час підрахунку готівки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп Бужанський розкритикував спроби прикрити інфляцію ім'ям Стуса.