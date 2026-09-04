В Україні з’явилися 2 000 гривень: для чого це потрібно

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Національний банк України 4 вересня 2026 року офіційно запустив в обіг купюру номіналом 2 000 гривень. Нові гроші розроблені з урахуванням теперішніх економічних реалій, а також покликані увічнити історичний та культурний спадок нашої держави. Купюра вже отримала статус офіційного платіжного засобу, тож громадяни можуть без обмежень розраховуватися нею в магазинах, поповнювати банківські рахунки чи здійснювати будь-які інші фінансові операції.
Ілюстративне фото
Презентацію новинки провів очільник Нацбанку Андрій Пишний разом із запрошеним гостем — Дмитром Стусом, який є сином видатного поета Василя Стуса, а також очолює Національний музей Тараса Шевченка та заснував Стус Центр.
Він підкреслив особливий символізм події, адже випуск грошей збігся з днем пам'яті видатного українця:
За словами керівника відомства, гроші нашої держави мають уособлювати саме такі цінності — "бути сучасними, сильними і сповненими змісту".
Поява нового номіналу стала логічною відповіддю на трансформації в українській економіці, а також на поточну структуру готівкової маси. На сьогодні понад 55% від усієї суми паперових грошей, що перебувають в обігу, припадає саме на тисячогривневі банкноти. У світовій практиці центральних банків таке домінування одного номіналу є ключовим сигналом для впровадження більшої купюри.
Очільник Нацбанку акцентував на тому, що умови повномасштабної війни суттєво переформатували внутрішні процеси:
На думку головного банкіра країни, номінальний ряд просто зобов'язаний адаптуватися під ці трансформації.
Експерти Нацбанку виділяють дві головні переваги від появи нового номіналу для фінансового сектору та повсякденного життя українців:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп Бужанський розкритикував спроби прикрити інфляцію ім'ям Стуса.