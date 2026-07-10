«Фарс усіх дістав»: нардеп Бужанський розкритикував спроби прикрити інфляцію ім'ям Стуса

Народний депутат України Максим Бужанський піддав жорсткій критиці Український інститут національної пам'яті (УІНП) через його позицію щодо випуску нової грошової купюри великого номіналу. Парламентар висловив нерозуміння того, чому державна установа намагається перетворити економічні проблеми країни на патріотичне досягнення.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

Нардеп зазначив, що використання постаті відомого поета й дисидента в цьому контексті є недоречним, оскільки поява великої купюри свідчить насамперед про знецінення грошей.

"Не можу зрозуміти причину радості, — наголосив Максим Бужанський, — з якою ім'ям Стуса прикривають масштаб інфляції, що призвів до появи банкноти у дві тисячі гривень".

За словами політика, звичайні громадяни також негативно відреагували на такі дії Інституту. Він звернув увагу на те, що користувачі соціальних мереж не підтримали риторику відомства.

"Бравий тон Інституту Національної Пам'яті, — зазначив народний обранець, — і його спробу спекулювати ім'ям Стуса, передплатники сторінки УІНП не розділили".

Щоб довести свої слова, Бужанський оприлюднив фотографії відгуків під відповідною публікацією установи. Він наголосив, що не робив жодного вибіркового аналізу думок людей, які залишили свої відгуки під дописом.

"Заскринив усі коментарі поспіль, — акцентував увагу депутат, — нічого не вибирав спеціально, самі бачите, фарс усіх дістав".

Водночас законодавець заспокоїв аудиторію, додавши, що обурення людей спрямоване суто на дії чиновників. Сама ж постать легендарного українського митця залишається для суспільства беззаперечним авторитетом.

"При цьому, ставлення до самого Стуса, — резюмував Бужанський, — максимально шанобливе та позитивне, що тішить".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні НБУ представив нову банкноту номіналом у 2000 гривень, на якій зображений поет Василь Стус. Офіційний запуск банкнот прогнозують у вересні.