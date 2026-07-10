«Фарс всех достал»: нардеп Бужанский раскритиковал попытки прикрыть инфляцию именем Стуса

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Недилько Ксения
Народный депутат Украины Максим Бужанский подверг жесткой критике Украинский институт национальной памяти (УИНП) из-за его позиции по выпуску новой денежной купюры большого номинала. Парламентарий выразил непонимание того, почему государственное учреждение пытается превратить экономические проблемы страны в патриотическое достижение.
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
Нардеп отметил, что использование фигуры известного поэта и диссидента в этом контексте неуместно, поскольку появление крупной купюры свидетельствует прежде всего об обесценении денег.
По словам политика, обычные граждане также негативно отреагировали на подобные действия Института. Он обратил внимание, что пользователи социальных сетей не поддержали риторику ведомства.
Чтобы доказать свои слова Бужанский обнародовал фотографии отзывов под соответствующей публикацией учреждения. Он подчеркнул, что не делал никакого избирательного анализа мнений людей, которые оставили свои отзывы под сообщением.
В то же время законодатель успокоил аудиторию, добавив, что возмущение людей направлено исключительно на действия чиновников. Сама же фигура легендарного украинского художника остается для общества безоговорочным авторитетом.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня НБУ представил новую банкноту номиналом в 2000 гривен, на которой изображен поэт Василий Стус. Официальный запуск банкнот прогнозируется в сентябре.