В Украине появилось 2 000 гривен: для чего это нужно

Национальный банк Украины 4 сентября 2026 официально запустил в обращение купюру номиналом 2 000 гривен. Новые деньги разработаны с учетом нынешних экономических реалий, а также призваны увековечить историческое и культурное наследие нашего государства. Купюра уже получила статус официального платежного средства, так что граждане могут без ограничений рассчитываться ею в магазинах, пополнять банковские счета или совершать любые другие финансовые операции.

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Презентацию новинки провел глава Нацбанка Андрей Пышный вместе с приглашенным гостем — Дмитрием Стусом, который является сыном выдающегося поэта Василия Стуса, а также возглавляет Национальный музей Тараса Шевченко и основал Стус Центр.

" Каждая украинская банкнота рассказывает историю. Сегодня она пополняется новой страницей", — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Он подчеркнул особый символизм события, ведь выпуск денег совпал с днем памяти величайшего украинца:

"Символично, что именно 4 сентября, в день памяти Василия Стуса, в обращение вводится банкнота, объединившая в себе современные технологии, потребности экономики и память о человеке, всю жизнь отстаивающем право Украины быть независимым".

По словам руководителя ведомства, деньги нашего государства должны олицетворять именно такие ценности — "быть современными, сильными и полными содержания".

Появление нового номинала стало логичным ответом на трансформации украинской экономики, а также на текущую структуру наличной массы. На сегодняшний день более 55% от всей суммы находящихся в обращении бумажных денег приходится именно на тысячогривневые банкноты. В мировой практике центральных банков такое доминирование одного достоинства является ключевым сигналом для внедрения большей купюры.

"Введение в обращение банкноты номиналом в 2 000 гривен соответствует реальным потребностям наличного обращения", — отметил Андрей Пышный, детализируя влияние внешних факторов на финансовую систему.

Глава Нацбанка акцентировал на том, что условия полномасштабной войны существенно переформатировали внутренние процессы:

"Особенно, учитывая военное время, за которое изменилась экономика, изменились доходы, цены, объем наличных денег в обращении, а также поведение населения".

По мнению главного банкира страны, номинальный ряд просто обязан адаптироваться к этим трансформациям.

"Новая банкнота сделает наличные расчеты более удобными для граждан, бизнеса и банковской системы, а также позволит сэкономить средства государства на поддержание и обслуживание наличного обращения", — подытожил он.

Эксперты Нацбанка выделяют два главных преимущества от появления нового номинала для финансового сектора и повседневной жизни украинцев:

Сокращение государственных и коммерческих расходов. Благодаря более крупному номиналу уменьшатся расходы бюджета на печать, транспортировку и обслуживание бумажных денег. Вместе с тем, коммерческие банки и предприниматели смогут существенно оптимизировать свои кассовые расходы на инкассацию и безопасное хранение средств.

Благодаря более крупному номиналу уменьшатся расходы бюджета на печать, транспортировку и обслуживание бумажных денег. Вместе с тем, коммерческие банки и предприниматели смогут существенно оптимизировать свои кассовые расходы на инкассацию и безопасное хранение средств. Максимальный комфорт при расчетах. Новые 2000 гривен постепенно переберут на себя функции купюр в 500 и 1000 гривен. Это позволит украинцам носить с собой значительно меньшее количество бумажных купюр, а также заметно снизит нагрузку на кассиров в банках и торговых точках при подсчете наличных денег.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп Бужанский раскритиковал попытки прикрыть инфляцию именем Стуса.