В Украине появилось 2 000 гривен: для чего это нужно

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Национальный банк Украины 4 сентября 2026 официально запустил в обращение купюру номиналом 2 000 гривен. Новые деньги разработаны с учетом нынешних экономических реалий, а также призваны увековечить историческое и культурное наследие нашего государства. Купюра уже получила статус официального платежного средства, так что граждане могут без ограничений рассчитываться ею в магазинах, пополнять банковские счета или совершать любые другие финансовые операции.
Иллюстративное фото
Презентацию новинки провел глава Нацбанка Андрей Пышный вместе с приглашенным гостем — Дмитрием Стусом, который является сыном выдающегося поэта Василия Стуса, а также возглавляет Национальный музей Тараса Шевченко и основал Стус Центр.
Он подчеркнул особый символизм события, ведь выпуск денег совпал с днем памяти величайшего украинца:
По словам руководителя ведомства, деньги нашего государства должны олицетворять именно такие ценности — "быть современными, сильными и полными содержания".
Появление нового номинала стало логичным ответом на трансформации украинской экономики, а также на текущую структуру наличной массы. На сегодняшний день более 55% от всей суммы находящихся в обращении бумажных денег приходится именно на тысячогривневые банкноты. В мировой практике центральных банков такое доминирование одного достоинства является ключевым сигналом для внедрения большей купюры.
Глава Нацбанка акцентировал на том, что условия полномасштабной войны существенно переформатировали внутренние процессы:
По мнению главного банкира страны, номинальный ряд просто обязан адаптироваться к этим трансформациям.
Эксперты Нацбанка выделяют два главных преимущества от появления нового номинала для финансового сектора и повседневной жизни украинцев:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп Бужанский раскритиковал попытки прикрыть инфляцию именем Стуса.