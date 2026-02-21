В Україні з березня зростуть пенсії: кому додадуть тисячі, а кому – мінімум

Із 1 березня 2026 року більшість українських пенсіонерів отримають підвищені виплати. Як інформує портал "Коментарі", про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, пенсії планують проіндексувати на 12,1%, а відповідний проєкт постанови вже підготовлено та очікує рішення Кабінет Міністрів України.

Коефіцієнт індексації розраховано за формулою, визначеною законом: 50% залежить від рівня інфляції за попередній рік і 50% — від темпів зростання середньої зарплати, з якої сплачуються страхові внески, за три роки. За підсумками розрахунків, інфляція у 2025 році становила 8%, а середня зарплата за три роки зросла на 16,1%. У результаті і сформовано показник 12,1%.

Після березневого перерахунку підвищення отримає переважна більшість пенсіонерів. Водночас сума надбавки буде індивідуальною – вона залежить від страхового стажу та нинішнього розміру пенсії. Проєктом передбачено мінімальне підвищення у 100 гривень і максимальне – 2 595 гривень.

Це означає, що навіть якщо розрахункове зростання буде меншим, людина все одно отримає щонайменше 100 грн. Водночас для тих, у кого великі виплати, індексацію обмежать встановленою верхньою межею.

У відомстві пояснили: громадяни, які пройшли фізичну ідентифікацію у період із 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але не надали відповідного підтвердження, продовжать отримувати виплати лише тимчасово – максимум до 1 квітня. Після цієї дати фінансування може бути зупинене, якщо необхідну інформацію не буде подано.



