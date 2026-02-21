В Украине с марта возрастут пенсии: кому прибавят тысячи, а кому – минимум

С 1 марта 2026 года большинство украинских пенсионеров получат повышенные выплаты. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр социальной политики Денис Улютин. По его словам, пенсии планируют проиндексировать на 12,1%, а соответствующий проект постановления уже подготовлен и ожидает решение Кабинета Министров Украины.

Коэффициент индексации рассчитан по формуле, определенной законом: 50% зависит от уровня инфляции за предыдущий год и 50% от темпов роста средней зарплаты, с которой уплачиваются страховые взносы, за три года. По итогам расчетов инфляция в 2025 году составила 8%, а средняя зарплата за три года выросла на 16,1%. В результате и сформирован показатель 12,1%.

После мартовского перерасчета повышение получит подавляющее большинство пенсионеров. В то же время, сумма надбавки будет индивидуальной – она зависит от страхового стажа и нынешнего размера пенсии. Проектом предусмотрено минимальное повышение в 100 гривен и максимальное – 2595 гривен.

Это означает, что даже если расчетный рост будет меньше, человек все равно получит не менее 100 грн. В то же время для тех, у кого большие выплаты, индексацию ограничат установленным верхним пределом.

Внутренне перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 года подтвердить Пенсионный фонд Украины, не получающих пенсий или страховых выплат от Российской Федерации. Иначе начисления могут быть прекращены.

В ведомстве пояснили: граждане, прошедшие физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не предоставившие соответствующего подтверждения, продолжат получать выплаты только временно – максимум до 1 апреля. После этой даты финансирование может быть остановлено, если необходимая информация не будет предоставлена.



