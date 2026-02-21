logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине с марта возрастут пенсии: кому прибавят тысячи, а кому – минимум
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине с марта возрастут пенсии: кому прибавят тысячи, а кому – минимум

Правительство готовит перерасчет пенсий с марта: надбавки – от 100 до 2 595 грн

21 февраля 2026, 08:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С 1 марта 2026 года большинство украинских пенсионеров получат повышенные выплаты. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр социальной политики Денис Улютин. По его словам, пенсии планируют проиндексировать на 12,1%, а соответствующий проект постановления уже подготовлен и ожидает решение Кабинета Министров Украины.

В Украине с марта возрастут пенсии: кому прибавят тысячи, а кому – минимум

Пенсии. Фото: из открытых источников

Коэффициент индексации рассчитан по формуле, определенной законом: 50% зависит от уровня инфляции за предыдущий год и 50% от темпов роста средней зарплаты, с которой уплачиваются страховые взносы, за три года. По итогам расчетов инфляция в 2025 году составила 8%, а средняя зарплата за три года выросла на 16,1%. В результате и сформирован показатель 12,1%.

После мартовского перерасчета повышение получит подавляющее большинство пенсионеров. В то же время, сумма надбавки будет индивидуальной – она зависит от страхового стажа и нынешнего размера пенсии. Проектом предусмотрено минимальное повышение в 100 гривен и максимальное – 2595 гривен.

Это означает, что даже если расчетный рост будет меньше, человек все равно получит не менее 100 грн. В то же время для тех, у кого большие выплаты, индексацию ограничат установленным верхним пределом.

Читайте на портале "Комментарии" — внутренне перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 года подтвердить Пенсионный фонд Украины, не получающих пенсий или страховых выплат от Российской Федерации. Иначе начисления могут быть прекращены.

В ведомстве пояснили: граждане, прошедшие физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не предоставившие соответствующего подтверждения, продолжат получать выплаты только временно – максимум до 1 апреля. После этой даты финансирование может быть остановлено, если необходимая информация не будет предоставлена.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости