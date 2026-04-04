В Україні випливла прихована правда про роботу ТЦК

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування в Україні працюють на межі можливостей і нерідко самі просять переведення до бойових підрозділів. Про це заявила військовий омбудсмен Ольга Решетилова в ефірі Radio NV, коментуючи зростання напруги у суспільстві навколо ТЦК.

ТЦК. Фото: з відкритих джерел

За її словами, співробітники ТЦК не повинні займатися примусовою мобілізацією – ні за законом, ні своєю підготовкою. Їхні завдання – облік військовозобов'язаних, формування мобілізаційних планів та взаємодія з військовими частинами. Застосування примусу, як наголосила омбудсмен, належить до компетенції Національної поліції України, яка має відповідну підготовку.

Однак на практиці навантаження на співробітників ТЦК залишається дуже високим. Багато хто працює без вихідних та відпусток, виконуючи у тому числі психологічно складні завдання, наприклад, повідомлення сімей про загиблих. В результаті, як зазначає Решетилова, люди не витримують тиску та шукають можливості змінити місце служби.

"Після всього, що відбувається, бажаючих служити у ТЦК практично немає", — наголосила вона. При цьому парадокс ситуації в тому, що багато хто з цих військовослужбовців – це поранені чи обмежено придатні до служби на фронті, і альтернативи вони фактично не мають.

Додатковим чинником стає низький рівень грошового забезпечення, оскільки йдеться про тилові посади. У результаті, за словами омбудсмена, багато хто виявляється "заручниками системи".

Окреме занепокоєння викликає ставлення суспільства. На тлі інформаційного тиску та розповсюдження відео в соцмережах посилюється агресія до людей у формі.

За словами Решетилової, фіксуються навіть випадки цькування з боку підлітків, що вона пов'язує із впливом пропаганди.

Омбудсмен закликала до формування державної політики, спрямованої на роботу з молоддю та підвищення поваги до військових. За її словами, саме на ТЦК покладено ключову функцію забезпечення обороноздатності країни, проте сьогодні вони несправедливо опиняються під ударом суспільної недовіри.

