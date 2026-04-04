В Украине всплыла скрытая правда о работе ТЦК

Военнослужащие территориальных центров комплектования в Украине работают на пределе возможностей и нередко сами просят перевода в боевые подразделения. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире Radio NV, комментируя рост напряжения в обществе вокруг ТЦК.

ТЦК. Фото: из открытых источников

По ее словам, сотрудники ТЦК не должны заниматься принудительной мобилизацией – ни по закону, ни по своей подготовке. Их задачи – учет военнообязанных, формирование мобилизационных планов и взаимодействие с воинскими частями. Применение принуждения, как подчеркнула омбудсмен, относится к компетенции Национальная полиция Украины, которая имеет соответствующую подготовку.

Однако на практике нагрузка на сотрудников ТЦК остается крайне высокой. Многие работают без выходных и отпусков, выполняя в том числе психологически сложные задачи, например, уведомление семей о погибших. В результате, как отмечает Решетилова, люди не выдерживают давления и ищут возможность сменить место службы.

"После всего, что происходит, желающих служить в ТЦК практически нет", — подчеркнула она. При этом парадокс ситуации в том, что многие из этих военнослужащих – это раненые или ограниченно пригодные к службе на фронте, и альтернативы у них фактически нет.

Дополнительным фактором становится низкий уровень денежного обеспечения, поскольку речь идет о тыловых должностях. В итоге, по словам омбудсмена, многие оказываются "заложниками системы".

Отдельную обеспокоенность вызывает отношение общества. На фоне информационного давления и распространения видео в соцсетях усиливается агрессия к людям в форме.

По словам Решетиловой, фиксируются даже случаи травли со стороны подростков, что она связывает с влиянием пропаганды.

Омбудсмен призвала к формированию государственной политики, направленной на работу с молодежью и повышение уважения к военным. По ее словам, именно на ТЦК возложена ключевая функция обеспечения обороноспособности страны, однако сегодня они несправедливо оказываются под ударом общественного недоверия.

