В Україні винесли вирок окупанту: що отримав за розстріли полонених

В Україні до довічного позбавлення волі засудили російського військовополоненого Сергія Тужилова з позивним "Алтай", якого визнали винним у страті українських військовополонених. Про це повідомляє Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Суд. Фото: з відкритих джерел

Слідство встановило, що Тужилов був командиром гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї дивізії Збройних сил РФ. Під час повторного вторгнення на Харківщину він разом з іншими російськими військовими захопив територію Вовчанського агрегатного заводу.

У червні 2024 року на позиції окупантів потрапив беззбройний український військовий, який втратив орієнтацію та здався в полон. Після допиту командування РФ віддало наказ убити полоненого. За даними прокуратури, саме Тужилов запропонував виконавця, детально інструктував його, обрав місце страти – контрольно-пропускний пункт на території заводу – та особисто контролював розстріл пострілом у голову.

На початку липня 2024 року в полон потрапили ще двоє українських військових. Їх прив’язали до стовпів на території підприємства. Після чергового допиту знову надійшов наказ на розстріл. Цього разу Тужилов безпосередньо взяв участь у вбивстві, здійснивши постріли в потилицю разом з іншим російським військовим.

24 вересня 2024 року під час звільнення території заводу спецпідрозділи ГУР взяли окупантів у полон, серед них і "Алтая". Прокурори задокументували злочини та зібрали доказову базу. У суді обвинувачений заявляв, що "виконував наказ", однак суд визнав його дії свідомим воєнним злочином.

13 січня суд визнав Тужилова винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, та призначив максимальне покарання — довічне ув’язнення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія знову перейшла межу: жорстокіший розстріл бійців.