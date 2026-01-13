logo

В Украине вынесли приговор оккупанту: получившему за расстрелы пленных
В Украине вынесли приговор оккупанту: получившему за расстрелы пленных

Командир ВС РФ руководил казнями украинских бойцов в Харьковской области и лично принимал в них участие

13 января 2026, 14:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине к пожизненному лишению свободы приговорили российского военнопленного Сергея Тужилова с позывным "Алтай", которого признали виновным в казни украинских военнопленных. Об этом сообщает Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

В Украине вынесли приговор оккупанту: получившему за расстрелы пленных

Суд. Фото: из открытых источников

Следствие установило, что Тужилов являлся командиром гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й дивизии Вооруженных сил РФ. Во время повторного вторжения в Харьковскую область он вместе с другими российскими военными захватил территорию Волчанского агрегатного завода.

В июне 2024 года на позиции окупантов попал безоружный украинский военный, потерявший ориентацию и сдавшийся в плен. После допроса командование РФ отдало приказ убить пленника. По данным прокуратуры, именно Тужилов предложил исполнителя, подробно инструктировал его, выбрал место казни – контрольно-пропускной пункт на территории завода – и лично контролировал расстрел выстрелом в голову.

В начале июля 2024 года в плен попали еще два украинских военных. Их привязали к столбам на территории предприятия. После очередного допроса снова поступил приказ на расстрел. На этот раз Тужилов непосредственно принял участие в убийстве, произведя выстрелы в затылок вместе с другим русским военным.

24 сентября 2024 во время освобождения территории завода спецподразделения ГУР взяли оккупантов в плен, среди них и "Алтая". Прокуроры задокументировали преступления и собрали доказательную базу. В суде обвиняемый заявлял, что "выполнял приказ", однако суд признал его действия сознательным военным преступлением.

13 января суд признал Тужилова виновным в жестоком обращении с военнопленными, сопряженном с умышленными убийствами, и назначил максимальное наказание — пожизненное заключение.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия снова перешла границу: более жестокий расстрел бойцов.



Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/34324
