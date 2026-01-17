logo_ukra

В Україні відреагували на інформацію про повне знеструмлення заходу країни
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні відреагували на інформацію про повне знеструмлення заходу країни

ЦПД спростував фейк про повне знеструмлення заходу України

17 січня 2026, 13:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Україні поширюється фейкове "офіційне повідомлення" про нібито повне відключення електроенергії в західних регіонах. Однак ця інформація є повністю фейковою. Про це йдеться у повідомленні Центра протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.

В Україні відреагували на інформацію про повне знеструмлення заходу країни

Вимкнення світла. Фото: з відкритих джерел

У ЦПД наголосили, що станом на 12:00 17 січня відсутні будь-які підтвердження планів чи рішень щодо повного знеструмлення західних областей України з боку Міністерства енергетики, оператора енергосистеми, обласних військових адміністрацій або регіональних обленерго.

За даними Центру, у мережі масово розповсюджується лист, оформлений під виглядом офіційного документа, який містить неправдиві твердження про нібито масштабні відключення електроенергії. Такий контент не має жодного стосунку до реальних рішень державних органів чи енергетичних компаній.

Українські аналітики наголосили, що подібні інформаційні вкиди є елементом гібридної війни, спрямованої не лише проти енергетичної інфраструктури України, а й проти психологічної стійкості суспільства. Основною метою таких дій є створення панічних настроїв, емоційний тиск на населення та спроби дестабілізувати ситуацію в країні.

Центр протидії дезінформації закликав громадян довіряти виключно офіційним джерелам інформації, зокрема повідомленням Міненерго, НЕК "Укренерго", обласних військових адміністрацій та операторів системи розподілу у своїх регіонах, а також не поширювати неперевірені повідомлення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вся Україна знеструмлена: у Міненерго зробили термінову заяву про відключення.




Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16913
