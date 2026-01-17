logo

В Украине отреагировали на информацию о полном обесточивании запада страны
В Украине отреагировали на информацию о полном обесточивании запада страны

ЦПИ опроверг фейк о полном обесточивании мероприятия Украины

17 января 2026, 13:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине распространяется фейковое "официальное сообщение" о якобы полном отключении электроэнергии в западных регионах. Однако эта информация полностью фейковая. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

В Украине отреагировали на информацию о полном обесточивании запада страны

Отключение света. Фото: из открытых источников

В ЦПИ подчеркнули, что по состоянию на 12:00 17 января отсутствуют какие-либо подтверждения планов или решений по полному обесточиванию западных областей Украины со стороны Министерства энергетики, оператора энергосистемы, областных военных администраций или региональных облэнерго.

По данным Центра, в сети массово распространяется письмо, оформленное под видом официального документа, содержащего ложные утверждения о якобы масштабных отключениях электроэнергии. Такой контент не имеет никакого отношения к реальным решениям государственных органов или энергетических компаний.

Украинские аналитики подчеркнули, что подобные информационные вбросы являются элементом гибридной войны, направленной не только против энергетической инфраструктуры Украины, но и психологической устойчивости общества. Основной целью таких действий является создание панических настроений, эмоциональное давление на население и попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Центр противодействия дезинформации призвал граждан доверять исключительно официальным источникам информации, в частности, сообщениям Минэнерго, НЭК "Укрэнерго", областных военных администраций и операторов системы распределения в своих регионах, а также не распространять непроверенные сообщения.

Читайте на портале "Комментарии" — вся Украина обесточена: в Минэнерго сделали срочное заявление об отключении.




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16913
