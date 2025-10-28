Попри безпрецедентні цілеспрямовані російські атаки на енергетичну систему країни, технічна готовність підприємств теплоенергетики дозволяє розпочати опалювальний сезон в повному обсязі. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

В Україні стартував опалювальний сезон: де опалення з’явиться першочергово

За його словами, на сьогодні більшість областей запустили тепло до житлових будинків, інші регіони – піключатимуть тепло згідно температурних показників. Також із теплом 55% закладів освіти та охорони здоров’я.

"Мінрозвитку щоденно моніторить початок та проходження холодного періоду, оперативно координуємося з обласними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Звичайно, фокус на прифронтові громади. Вже зараз працюємо над другим пакетом Програми підтримки таких регіонів.

Усі профільні міністерства, компанії та служби мають єдину дорожню карту дій під час обстрілів енергетики. Це і захист енергообʼєктів, резерв обладнання, план оперативного реагування. У кожному регіоні працюють антикризові штаби", – наголосив Кулеба.

У свою чергу, прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що уже понад 55% об’єктів соціальної сфери — дитячі садки, лікарні, школи — підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей — поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов. Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму.

"росія системно та послідовно атакує нашу енергетичну та теплову інфраструктуру. Але попри це технічна готовність комунальних підприємств і злагоджена робота всіх профільних відомств дозволяє розпочати опалювальний сезон.

Більше 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 км теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.

Пріоритет Уряду — забезпечити безперервний доступ до базових послуг. Робимо усе для того, щоб у домівках українців було тепло й світло.

Дякую енергетикам за щоденну роботу, усім відповідальним службам за підтримку функціонування мережі", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами та зазначив, що опалювальний сезон офіційно стартує 28 жовтня.

Він підкреслив, що Україна вже знайшла близько 70% необхідних коштів на імпорт газу.