Несмотря на беспрецедентные целенаправленные российские атаки на энергетическую систему страны, техническая готовность предприятий теплоэнергетики позволяет начать отопительный сезон в полном объеме. Об этом заявил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

В Украине стартовал отопительный сезон: где отопление появится в первую очередь

По его словам, на сегодняшний день большинство областей запустили тепло в жилые дома, другие регионы – будут включать тепло согласно температурным показателям. Также с теплом 55% учебных заведений и здравоохранения.

"Минразвития ежедневно мониторит начало и прохождение холодного периода, оперативно координируемся с областными администрациями и органами местного самоуправления.

Конечно, фокус на прифронтовой общине. Уже сейчас работаем над вторым пакетом программы поддержки таких регионов.

Все профильные министерства, компании и службы имеют единую дорожную карту действий при обстреле энергетики. Это и защита энергообъектов, резерв оборудования, план оперативного реагирования. В каждом регионе работают антикризисные штабы", – подчеркнул Кулеба.

В свою очередь, премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что уже более 55% объектов социальной сферы – детские сады, больницы, школы – подключены к теплу. В 13 регионах тепло частично подается и в жилые дома. Остальные области — постепенно продолжат подключение с учетом погодных условий. Решение о старте принимаются органами местного самоуправления с учетом температурного режима.

"Россия системно и последовательно атакует нашу энергетическую и тепловую инфраструктуру. Но, несмотря на это, техническая готовность коммунальных предприятий и слаженная работа всех профильных ведомств позволяет начать отопительный сезон.

Более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров теплосетей готовы к работе. Заменены более 340 км тепловых сетей, проведены ремонтные работы, сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров.

Приоритет Правительства – обеспечить непрерывный доступ к базовым услугам. Делаем все для того, чтобы в домах украинцев было тепло и светло.

Благодарю энергетики за ежедневную работу, все ответственные службы за поддержку функционирования сети", – отметила Свириденко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами и отметил, что отопительный сезон официально стартует 28 октября.

Он подчеркнул, что Украина уже нашла около 70% необходимых средств на импорт газа.