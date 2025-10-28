Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами та зазначив, що опалювальний сезон офіційно стартує 28 жовтня.

Президент оголосив, коли починається опалювальний сезон в Україні

Він підкреслив, що Україна вже знайшла близько 70% необхідних коштів на імпорт газу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко раніше заявляв, коли може стартувати опалювальний сезон у Києві. За його словами, чекати опалення у жовтні не варто. Пояснив, що старт тепла у більшості міст прив’язаний до сплати ПСО з 1-го листопада, але це дуже умовна дата, пише видання “Новини. лайв”.

“1 листопада — це дуже умовна дата, тому що, як показувала ситуація останніх років, в деяких районах Києва опалювальний сезон розпочинався і в грудні. Тому не варто очікувати, що прямо з 1 листопада почнеться тепло. 15-20 листопада, 1 грудня, навіть 10 грудня — це реальність початку опалення”, — розповів експерт.

Також "Коментарі" писали, що російські телеграм-канали поширюють брехню, нібито голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що "через складну ситуацію з енергоносіями опалення будуть подавати лише у квартири тих сімей, де чоловіки служать у Силах оборони України". Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це фейк.

Насправді: відео, яке розповсюджують російські пропагандисти, повністю згенероване штучним інтелектом. За даними сервісу для виявлення контенту, створеного ШІ, відео має штучне походження з вірогідністю у 98,6%, пишуть фактчекери з "Укрінформ".