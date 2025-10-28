Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами и отметил, что отопительный сезон официально стартует 28 октября.

Президент объявил, когда начинается отопительный сезон в Украине

Он подчеркнул, что Украина уже нашла около 70% необходимых средств на импорт газа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с основателем ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко ранее заявлял, когда может стартовать отопительный сезон в Киеве. По его словам, ждать отопления в октябре не стоит. Объяснил, что старт тепла в большинстве городов привязан к оплате ПСО с 1 ноября, но это очень условная дата, пишет издание "Новости. лайв".

"1 ноября – это очень условная дата, потому что, как показывала ситуация последних лет, в некоторых районах Киева отопительный сезон начинался и в декабре. Поэтому не стоит ожидать, что прямо с 1 ноября начнется тепло. 15-20 ноября, 1 декабря, даже 10 декабря – это реальность начала отопления", – рассказал эксперт.

Также "Комментарии" писали , что российские телеграм-каналы распространяют ложь, якобы председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что "из-за сложной ситуации с энергоносителями отопления будут подавать только в квартиры тех семей, где мужчины служат в Силах обороны Украины". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

На самом деле: видео, распространяемое российскими пропагандистами, полностью сгенерировано искусственным интеллектом. По данным сервиса для обнаружения контента, созданного ИИ, видео имеет искусственное происхождение с вероятностью в 98,6%.