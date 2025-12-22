В Україні стане більше світла: розкрито деталі унікального рішення

Україна отримала повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви, що стало результатом масштабної логістичної операції, яка тривала 11 місяців і охопила 149 постачань загальною вагою 2399 тонн.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, серед доставлених вантажів було 40 негабаритних елементів, включно з особливо важкими трансформаторами та статорами вагою близько 172 тонн кожен. Це обладнання стало ключовим для проведення аварійних ремонтів у кількох регіонах, де енергетична інфраструктура постраждала через обстріли.

Логістичну операцію координовано через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM), що підтверджує тісну співпрацю України та Євросоюзу у відновленні енергетики країни. Загалом, підтримка ЄС енергетичного сектору України включала доставку близько 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через цей механізм.

Водночас уряд України планує до 24 грудня забезпечити перенаправлення до 1 ГВт вивільненої електроенергії на потреби населення. Крім того, тривають роботи з нарощування імпорту електроенергії, відновлення генерації, пошкодженої внаслідок атак, та збільшення індивідуальної генерації. Ці заходи спрямовані на стабільне енергопостачання, особливо під час святкового періоду.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 20 грудня в село Грабовське Сумської області несподівано ввійшли російські військові, і протягом кількох годин вони вивезли понад 50 місцевих жителів на територію РФ. Про це повідомив начальник управління комунікацій Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE.