В Украине станет больше света: раскрыты детали уникального решения

Украина получила полный комплект оборудования для тепловой электростанции из Литвы, что явилось результатом масштабной логистической операции, которая длилась 11 месяцев и охватила 149 поставок общим весом 2399 тонн.

Фото: из открытых источников

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, среди доставленных грузов было 40 негабаритных элементов, включая особо тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый. Это оборудование стало ключевым для проведения аварийных ремонтов в нескольких регионах, где энергетическая инфраструктура пострадала из-за обстрелов.

Логистическая операция координирована через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM), что подтверждает тесное сотрудничество Украины и Евросоюза в восстановлении энергетики страны. Поддержка ЕС энергетического сектора Украины включала доставку около 9500 генераторов и 7200 трансформаторов через этот механизм.

В то же время правительство Украины планирует до 24 декабря обеспечить перенаправление в 1 ГВт высвободившейся электроэнергии на нужды населения. Кроме того, продолжаются работы по наращиванию импорта электроэнергии, восстановлению генерации, поврежденной в результате атак, и увеличению индивидуальной генерации. Эти меры направлены на стабильное энергоснабжение, особенно во время праздничного периода.

