В Україні різко зросла кількість втраченої та викраденої зброї: які види найпопулярніші

В Україні стрімко зросла кількість зброї, яка опинилася у категорії "втраченої" або "викраденої". За даними Міністерства внутрішніх справ, від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 491 тисячу випадків зникнення зброї, і ця цифра постійно збільшується.

Як повідомляє Opendatabot, лише за останній рік кількість таких випадків втраченої або викраденої зброї в Україні майже подвоїлася. З 270,9 тисячі у вересні 2024-го до майже пів мільйона у вересні 2025 року.

Найчастіше втрачають автомати, наразі зафіксовано понад 149 тисяч одиниць, серед яких абсолютний лідер — АК-74 із понад 99 тисячами зникнень. Далі йдуть мисливські рушниці — понад 135 тисяч та бойові пістолети, зокрема пістолет Макарова — понад 21 тисяча. Сукупно ці категорії складають більшу частину всіх втрат.

За типами зброї найбільше зникає нарізної — 52%, гладкоствольної — 28%, решта припадає на травматичну, газову та інші види. Понад половина зброї (58%) виявилася іноземного виробництва, ще 25% — невідомого походження, і лише 17% — вітчизняна.

Види зброї, яку втрачають або викрадають в Україні

Водночас більшість випадків не пов’язані з крадіжками. 94% усієї зниклої зброї було втрачено, і лише 6% викрадено. Найбільше випадків зафіксовано у Києві — 78,5 тисяч, на Донеччині — 72,2 тисячі, а також на Миколаївщині та Київщині — по 50,1 тисячі.

Де найбільше випадків втрати та викрадення зброї в Україні

