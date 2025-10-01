В Украине резко возросло количество потерянного и похищенного оружия: какие виды самые популярные

В Украине стремительно возросло количество оружия, которое оказалось в категории "потерянного" или "похищенного". По данным Министерства внутренних дел, с начала полномасштабной войны зафиксировано более 491 тысяч случаев исчезновения оружия, и эта цифра постоянно увеличивается.

В Украине резко возросло количество потерянного и похищенного оружия

Как сообщает Opendatabot, только за последний год количество таких случаев утраченного или похищенного оружия в Украине почти удвоилось. С 270,9 тысяч в сентябре 2024-го до почти полумиллиона в сентябре 2025 года.

Чаще всего теряют автоматы, в настоящее время зафиксировано более 149 тысяч единиц, среди которых абсолютный лидер — АК-74 с более чем 99 тысячами исчезновений. Далее следуют охотничьи ружья — более 135 тысяч и боевые пистолеты, в том числе пистолет Макарова — более 21 тысячи. Совокупно эти категории составляют большую часть всех утрат.

По типам оружия больше всего исчезает нарезное — 52%, гладкоствольное — 28%, остальное приходится на травматическую, газовую и другие виды. Более половины оружия (58%) оказалось иностранного производства, еще 25% – неизвестного происхождения, и только 17% – отечественное.

Виды оружия, которое теряют или похищают в Украине

В то же время большинство случаев не связаны с воровством. 94% всего пропавшего оружия было потеряно, и только 6% похищено. Больше всего случаев зафиксировано в Киеве — 78,5 тысячи, в Донецкой области — 72,2 тысячи, а также в Николаевской и Киевской областях — по 50,1 тысячи.

Где больше всего случаев потери и похищения оружия в Украине

