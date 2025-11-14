В Україні прогнозують сніг та похолодання: синоптикиня назвала дату

У п’ятницю та суботу в Україні прогнозують відносно теплу погоду, натомість у неділю очікується похолодання. Однак, уже в понеділок знову потепліє.

Мокрий сніг. Фото: з відкритих джерел

У вівторок, 18 листопада, температура повітря знову знизиться до невеликих "мінусів" вночі, а вдень до +2… +6 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, є ймовірність, що 19 листопада на заході, півночі та в центрі України випаде мокрий сніг.

"У листопаді сніг міг би вже бути давно, це й так він до нас поблажливий", — зазначила вона.

14 листопада в Україні Діденко прогнозує підвищений атмосферний тиск, небо буде хмарним з проясненнями, істотних опадів не очікується. Найвищою температура повітря буде в західних областях — вдень +10… +14 градусів. У решті регіонів України прогнозують +7… +12 градусів.

"Буде у п'ятницю рвучким південно-західний вітер, часом до 7-14 метрів за секунду, закутуйтесь щільніше і не затримуйтеся під вікнами багатоповерхівок", — додала синоптикиня.

За її словами, у Києві 14 листопада опадів не прогнозують, очікується поривчатий вітер, а температура повітря вдень становитиме близько +10 градусів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що погода в Україні у листопаді буде мінливою та контрастною. Останній осінній місяць відзначиться похолоданням, підвищеною вологістю та ймовірністю снігу. Мінусові температури поступово охоплять більшість регіонів країни.

За прогнозом Укргідрометцентру, середньомісячна температура повітря очікується в межах від +1 до +7 градусів, що трохи вище за кліматичну норму — приблизно на 1–2 градуси.