В Украине прогнозируют снег и похолодание: синоптик назвала дату
НОВОСТИ

В Украине прогнозируют снег и похолодание: синоптик назвала дату

Через несколько дней в Украине прогнозируют существенное похолодание, в некоторых регионах даже ожидают мокрый снег.

14 ноября 2025, 09:22
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В пятницу и субботу в Украине прогнозируют относительно теплую погоду, а в воскресенье ожидается похолодание. Однако уже в понедельник снова потеплеет.

В Украине прогнозируют снег и похолодание: синоптик назвала дату

Мокрый снег. Фото: из открытых источников

Во вторник, 18 ноября, температура воздуха снова снизится до небольших "минусов" ночью, а днем до 2…6 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, есть вероятность, что 19 ноября на западе, севере и центре Украины выпадет мокрый снег.

"В ноябре снег мог бы уже быть давно, это и так он к нам снисходителен", — отметила она.

14 ноября в Украине Диденко прогнозирует повышенное атмосферное давление, небо будет облачным с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Самая высокая температура воздуха будет в западных областях — днем 10...14 градусов. В остальных регионах Украины прогнозируют 7…12 градусов.

"Будет в пятницу порывистым юго-западный ветер, порой до 7-14 метров в секунду, укутывайтесь поплотнее и не задерживайтесь под окнами многоэтажек", — добавила синоптика.

По ее словам, в Киеве 14 ноября осадков не прогнозируется, ожидается порывистый ветер, а температура воздуха днем составит около 10 градусов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что погода в Украине в ноябре будет изменчивой и контрастной. Последний осенний месяц ознаменуется похолоданием, повышенной влажностью и вероятностью снега. Минусовые температуры постепенно охватят большинство регионов страны.

По прогнозу Укргидрометцентра, среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах от 1 до 7 градусов, что немного выше климатической нормы — примерно на 1–2 градуса.



Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
