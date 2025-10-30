logo_ukra

У листопаді погода буде не на користь українців: озвучено тривожний прогноз
У листопаді погода буде не на користь українців: озвучено тривожний прогноз

Синоптики прогнозують, що листопад в Україні буде холодним і зі снігом.

30 жовтня 2025, 13:30
Погода в Україні у листопаді обіцяє бути мінливою та контрастною. Як повідомили синоптики в коментарі Главреду, цьогорічний останній осінній місяць відзначиться похолоданням, підвищеною вологістю та ймовірністю снігу. Теплі дні залишаються позаду, а мінусові температури поступово охоплять більшість регіонів країни.

У листопаді погода буде не на користь українців: озвучено тривожний прогноз

Фото: з відкритих джерел

За прогнозом Укргідрометцентру, середньомісячна температура повітря очікується в межах від +1 до +7 градусів, що трохи вище за кліматичну норму — приблизно на 1–2 градуси. Про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ гідрометцентру Наталя Птуха. Вона зазначила, що температурний фон поступово знижуватиметься у міру наближення до зими, однак на початку листопада ще збережуться відносно м’які умови.

Перша декада листопада може бути теплішою за звичайне, особливо у південних і центральних регіонах. Водночас на сході країни температурні показники залишаться ближчими до норми. Опадів прогнозується у межах середніх багаторічних значень, тому суттєвих відхилень у кількості дощів або снігу синоптики не очікують.

"Листопад традиційно не належить до сонячних місяців. Більшість днів буде похмурою через високу вологість, навіть коли з півдня надходитимуть теплі повітряні маси", — пояснила Птуха. 

Щодо морозів, то на початку місяця їх поки що не прогнозують. За попередніми розрахунками, перші дні листопада минуть без серйозних мінусових температур. Однак ближче до середини місяця можливе відчутне похолодання — синоптики поки уточнюють довгострокові прогнози. 

