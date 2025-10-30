В ноябре погода будет не в пользу украинцев: озвучен тревожный прогноз

Погода в Украине в ноябре обещает быть изменчивой и контрастной. Как сообщили синоптики в комментарии Главреду, последний осенний месяц этого года отметится похолоданием, повышенной влажностью и вероятностью снега. Тёплые дни остаются позади, а минусовые температуры постепенно охватят большинство регионов страны.

Фото: из открытых источников

По прогнозу Укргидрометцентра, среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах от 1 до 7 градусов, что немного выше климатической нормы — примерно на 1–2 градуса. Об этом рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ гидрометцентра Наталья Птуха. Она отметила, что температурный фон будет постепенно снижаться по мере приближения к зиме, однако в начале ноября еще сохранятся относительно мягкие условия.

Первая декада ноября может быть теплее обычного, особенно в южных и центральных регионах. В то же время, на востоке страны температурные показатели останутся ближе к норме. Осадки прогнозируются в пределах средних многолетних значений, поэтому существенных отклонений в количестве дождей или снега синоптики не ожидают.

"Ноябрь традиционно не относится к солнечным месяцам. Большинство дней будет пасмурным из-за высокой влажности, даже если с юга будут поступать теплые воздушные массы", — пояснила Птуха.

Что касается морозов, то в начале месяца их пока не прогнозируют. По предварительным расчетам, первые дни ноября пройдут без серьезных минусовых температур. Однако ближе к середине месяца возможно ощутимое похолодание – синоптики пока уточняют долгосрочные прогнозы.

