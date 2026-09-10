В Україні попередили про новий стрибок цін: що подорожчає та яка причина

Російські удари по продовольчим складам та логістичним об'єктам в Україні починають відбиватися на системі постачання міст. Як пише The Guardian, атаки призвели до перебоїв із постачанням окремих товарів, а учасники ринку попереджають про можливе зростання цін.

Супермаркет. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, в окремих випадках вартість продукції може збільшитись на кілька відсотків, а представники бізнесу допускають подорожчання деяких товарів до 15%. При цьому масового ажіотажного попиту, який спостерігався в Україні у перші місяці повномасштабної війни, наразі не зафіксовано.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що під час останніх атак було знищено чи серйозно пошкоджено логістичні об'єкти найбільших торгових мереж країни, включаючи Novus, ATB, Silpo та Fora.

За словами міністра, нинішня серія атак відрізняється від попередніх кампаній. Якщо раніше російські удари переважно торкалися експортної аграрної інфраструктури або енергетичної системи, то тепер під загрозою опинилася внутрішня логістика, яка забезпечує населення продуктами.

Про наслідки атак свідчить і бізнес. Співзасновник Bureau of Wine Дмитро Кримський повідомив, що удар по одному зі складів компанії під Києвом 1 вересня знищив товарів приблизно на 4 млн. євро.

За його словами, головна проблема полягає не лише у втраті продукції. Компанія змушена перебудовувати всю систему зберігання, щоб зменшити ризики нових атак. Серед варіантів розглядаються перенесення частини запасів у Польщу, використання підземних приміщень та розподіл товарів між кількома невеликими складами.

Бізнес не може розраховувати на один великий логістичний центр. У компанії очікують, що додаткові витрати на розбудову ланцюжків постачання призведуть до зростання цін приблизно на 5%.

Для Bureau of Wine це вже третя атака на складську інфраструктуру від початку повномасштабної війни. Попередні удари також спричинили багатомільйонні втрати.

На тлі атак, що продовжуються, українські компанії змушені шукати нові способи зберігання та доставки товарів. Якщо удари по логістиці продовжаться, тиск на ціни та стабільність постачання може посилитися.

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