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В Украине предупредили о новом скачке цен: что подорожает и какая причина

Российские атаки повредили склады и логистические центры крупных торговых сетей

10 сентября 2026, 10:25
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Кравцев Сергей

Российские удары по продовольственным складам и логистическим объектам в Украине начинают отражаться на системе снабжения городов. Как пишет The Guardian, атаки привели к перебоям с поставками отдельных товаров, а участники рынка предупреждают о возможном росте цен.

В Украине предупредили о новом скачке цен: что подорожает и какая причина

Супермаркет. Фото: из открытых источников

По данным издания, в отдельных случаях стоимость продукции может увеличиться на несколько процентов, а представители бизнеса допускают подорожание некоторых товаров до 15%. При этом массового ажиотажного спроса, который наблюдался в Украине в первые месяцы полномасштабной войны, пока не зафиксировано.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что во время последних атак были уничтожены или серьезно повреждены логистические объекты крупнейших торговых сетей страны, включая Novus, ATB, Silpo и Fora.

По словам министра, нынешняя серия атак отличается от предыдущих кампаний. Если ранее российские удары преимущественно затрагивали экспортную аграрную инфраструктуру или энергетическую систему, то теперь под угрозой оказалась внутренняя логистика, обеспечивающая население продуктами.

О последствиях атак говорит и бизнес. Соучредитель Bureau of Wine Дмитрий Крымский сообщил, что удар по одному из складов компании под Киевом 1 сентября уничтожил товаров примерно на 4 млн евро.

По его словам, главная проблема заключается не только в потере продукции. Компания вынуждена перестраивать всю систему хранения, чтобы снизить риски новых атак. Среди вариантов рассматриваются перенос части запасов в Польшу, использование подземных помещений и распределение товаров между несколькими небольшими складами.

Бизнес уже не может рассчитывать на один крупный логистический центр. В компании ожидают, что дополнительные расходы на перестройку цепочек поставок приведут к росту цен примерно на 5%.

Для Bureau of Wine это уже третья атака на складскую инфраструктуру с начала полномасштабной войны. Предыдущие удары также привели к многомиллионным потерям.

На фоне продолжающихся атак украинские компании вынуждены искать новые способы хранения и доставки товаров. Если удары по логистике продолжатся, давление на цены и стабильность поставок может усилиться.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/sep/09/miserable-and-impossible-food-scarce-in-kyiv-ukraine-as-russia-targets-supply-chains
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