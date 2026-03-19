В Україні почали масові перевірки дворів – штрафи сягають понад 20 тисяч гривень

Із приходом весни по всій Україні різко активізувалася проблема спалювання сухої трави та рослинності. Те, що ще донедавна багато хто вважав "звичною весняною практикою", тепер стало причиною масштабних перевірок і штрафів, які можуть боляче вдарити по бюджету кожної родини.

Весняні рейди по домівках: українців масово штрафують за спалювання трави

Як передають "Коментарі", про це повідомляють українські медіа з посиланням на правоохоронців, по селах і приватному сектору вже розпочалися рейди. Інспектори, екологи та поліція фіксують випадки підпалів і одразу складають протоколи. Особливу увагу приділяють саме дворам і городам – місцям, де найчастіше палять сухостій.

Суми штрафів виглядають доволі серйозно. Для звичайних громадян вони становлять від 3060 до 6120 гривень, а в окремих випадках – значно більше. Для посадових і юридичних осіб покарання сягає 21 420 гривень. І це лише базові санкції – якщо пожежа призвела до пошкодження майна або загрози життю, відповідальність може бути ще суворішою.

Окремо варто звернути увагу на те, що у 2020–2024 роках законодавство вже суттєво посилили. Зокрема, за підпал у заповідниках, лісах або поблизу них штрафи можуть сягати десятків тисяч гривень, а інколи навіть передбачена кримінальна відповідальність.

Чому ж ця практика така небезпечна? Попри поширений міф, спалювання трави не покращує родючість ґрунту. Навпаки – воно знищує гумус, мікрофлору, корисних комах і навіть дрібних тварин. Вогонь буквально "випалює життя" у верхньому шарі землі, після чого врожайність лише падає.

Крім екологічної шкоди, проблема має ще й масштабний соціальний вимір. Щороку через підпали сухостою в Україні виникають тисячі пожеж. Вогонь швидко поширюється на ліси, господарські будівлі та житлові будинки. У деяких випадках це призводить до травмування людей і навіть загибелі.

Рятувальники неодноразово наголошують: більшість таких пожеж виникає саме через людську недбалість. Навіть невелике вогнище за вітряної погоди може за лічені хвилини перетворитися на неконтрольовану стихію.

Цьогоріч контроль обіцяють лише посилювати. У багатьох регіонах уже працюють мобільні групи, які патрулюють території та реагують на повідомлення місцевих жителів. Також активно використовуються дрони та супутниковий моніторинг для виявлення осередків займання.

Важливо: відповідальність настає не лише за сам факт підпалу, а й за його наслідки. Якщо вогонь поширився на чужу територію або завдав збитків, сума компенсації може зрости у кілька разів.

Таким чином, "звична весняна традиція" перетворюється на ризиковану і дороговартісну помилку. Експерти радять відмовитися від спалювання трави та використовувати альтернативні методи – компостування або механічне прибирання.

Читайте також в "Коментарях", що НБУ оштрафував "Укрпошту" на сотні тисяч.