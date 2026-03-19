НБУ оштрафував «Укрпошту» на сотні тисяч: що сталося і чому це лише початок проблем

Національний банк України наклав фінансові санкції на державного поштового оператора, що одразу викликало нову хвилю обговорень навколо діяльності компанії. Штраф виглядає відносно невеликим, але експерти звертають увагу: ситуація може мати значно ширші наслідки.

Нацбанк вдарив по «Укрпошті»: штраф і новий скандал навколо планів стати банком

Як передають "Коментарі", НБУ ухвалив рішення оштрафувати "Укрпошту" за порушення вимог законодавства у сфері платіжного ринку. Про це повідомили у самому регуляторі, уточнивши, що санкції застосовані в межах наглядових функцій.

За що саме покарали компанію

Причиною штрафу стало те, що "Укрпошта" не надала інформацію на офіційний запит Нацбанку. Регулятор розцінив це як порушення обов’язкових правил для учасників платіжного ринку.

Сума санкції становить 255 тисяч гривень. Після отримання рішення компанія зобов’язана сплатити штраф протягом п’яти робочих днів.

Чому ця ситуація важливіша, ніж здається

Сам штраф – лише верхівка проблеми. На фоні цього рішення триває конфлікт між НБУ та "Укрпоштою" щодо амбіцій компанії вийти на банківський ринок.

Керівництво держоператора раніше заявляло про намір створити власний банк на базі PINbank. Проте ця ідея викликала спротив як у Нацбанку, так і на рівні державних органів.

Що не так із банківськими планами

PINbank, на якому планувалося будувати новий фінансовий інструмент, був визнаний неплатоспроможним. Крім того, його історія пов’язана з підсанкційним російським бізнесом.

У результаті уряд передав активи іншому відомству, а сама ідея створення поштового банку фактично зависла у невизначеному стані.

Паралельно виникає ще одне питання – фінансовий стан самої "Укрпошти", яка тривалий час працює зі збитками.

Що кажуть у НБУ

У Нацбанку наголошують, що для отримання банківської ліцензії будь-яка компанія повинна відповідати чітким критеріям.

Йдеться про фінансову стійкість, достатній рівень капіталу та прозору модель роботи. Без цього вихід на банківський ринок є неможливим.

Фактично регулятор дає зрозуміти: навіть державний статус не гарантує поблажок.

Що це означає для українців

Для більшості громадян ця ситуація поки не матиме прямого впливу. Проте вона демонструє більш жорсткий контроль з боку НБУ над ринком фінансових послуг.

Також це сигнал про те, що створення нових банківських інструментів – особливо на базі державних компаній – проходитиме через складну перевірку.

І цей процес може затягнутися.

