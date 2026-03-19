НБУ оштрафовал «Укрпочту» на сотни тысяч: что произошло и почему это только начало проблем

Национальный банк Украины наложил финансовые санкции на государственного почтового оператора, что вызвало новую волну обсуждений вокруг деятельности компании. Штраф выглядит относительно небольшим, но эксперты обращают внимание: ситуация может иметь более широкие последствия.

Нацбанк ударил по «Укрпочте»: штраф и новый скандал вокруг планов стать банком

Как передают " Комментарии ", НБУ принял решение оштрафовать " Укрпочту " за нарушение требований законодательства в сфере платежного рынка. Об этом сообщили в самом регуляторе, уточнив, что санкции применены в рамках надзорных функций.

За что именно наказали компанию

Причиной штрафа стало то, что "Укрпочта" не предоставила информацию по официальному запросу Нацбанка. Регулятор расценил это как нарушение обязательных правил для участников платежного рынка.

Сумма санкции составляет 255 тысяч гривен. После получения решения компания обязана заплатить штраф в течение пяти рабочих дней.

Почему эта ситуация важнее, чем кажется

Сам штраф – только верхушка проблемы. На фоне этого решения продолжается конфликт между НБУ и "Укрпочтой" по поводу амбиций компании выйти на банковский рынок.

Руководство госоператора ранее заявляло о намерении создать свой банк на базе PINbank. Тем не менее, эта идея вызвала сопротивление как у Нацбанка, так и на уровне государственных органов.

Что не так с банковскими планами

PINbank, на котором планировалось строить новый финансовый инструмент, был признан неплатежеспособным. Кроме того, его история связана с подсанкционным российским бизнесом.

В результате правительство передало активы другому ведомству, а сама идея создания почтового банка фактически повисла в неопределенном состоянии.

Параллельно возникает еще один вопрос – финансовое состояние самой "Укрпочты", длительное время работающей с убытками.

Что говорят в НБУ

В Нацбанке подчеркивают, что для получения банковской лицензии любая компания должна отвечать четким критериям.

Речь идет о финансовой устойчивости, достаточном уровне капитала и прозрачной модели работы. Без этого выход на банковский рынок невозможен.

Фактически регулятор дает понять: даже государственный статус не гарантирует поблажек.

Что это значит для украинцев

Для большинства граждан эта ситуация пока не будет иметь прямого влияния. Однако она демонстрирует более жесткий контроль со стороны НБУ на рынке финансовых услуг.

Также это сигнал о том, что создание новых банковских инструментов – особенно на базе государственных компаний – пройдет через сложную проверку.

И этот процесс может затянуться.

