В Украине начали массовые проверки дворов – штрафы достигают более 20 тысяч гривен

С наступлением весны по всей Украине резко активизировалась проблема сжигания сухой травы и растительности. То, что еще недавно многие считали "привычной весенней практикой", теперь стало причиной масштабных проверок и штрафов, которые могут больно ударить по бюджету каждой семьи.

Весенние рейды по домам: украинцев массово штрафуют за сжигание травы

Как передают " Комментарии ", об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на правоохранителей, по селам и частному сектору уже начались рейды. Инспекторы, экологи и полиция фиксируют случаи поджогов и сразу составляют протоколы. Особое внимание уделяют именно дворам и огородам – местам, где чаще курят сухостой.

Суммы штрафов выглядят достаточно серьезно. Для обычных граждан они составляют от 3060 до 6120 гривен, а в отдельных случаях значительно больше. Для должностных и юридических лиц наказание составляет 21 420 гривен. И это только базовые санкции – если пожар привел к повреждению имущества или угрозе жизни, ответственность может быть еще более суровой.

Отдельно следует обратить внимание на то, что в 2020–2024 годах законодательство уже существенно ужесточилось. В частности, за поджог в заповедниках, лесах или близ них штрафы могут достигать десятков тысяч гривен, а иногда даже предусмотрена уголовная ответственность.

Почему же эта практика так опасна? Несмотря на распространенный миф, сжигание травы не улучшает плодородие почвы. Напротив – уничтожает гумус, микрофлору, полезных насекомых и даже мелких животных. Огонь буквально "выжигает жизнь" в верхнем слое земли, после чего урожайность падает.

Кроме экологического вреда, проблема имеет еще и масштабное социальное измерение. Ежегодно из-за поджогов сухостоя в Украине возникают тысячи пожаров. Огонь быстро распространяется на леса, хозяйственные постройки и жилые дома. В некоторых случаях это приводит к травмированию людей и даже гибели.

Спасатели неоднократно подчеркивают: большинство таких пожаров возникает именно из-за человеческой халатности. Даже небольшой костер при ветреной погоде может в считанные минуты превратиться в неконтролируемую стихию.

В этом году контроль обещают только усиливать. Во многих регионах уже работают мобильные группы, которые патрулируют территории и реагируют на сообщения местных жителей. Также активно используются дроны и спутниковый мониторинг для обнаружения очагов возгорания.

Важно: ответственность наступает не только за сам факт поджога, но и его последствия. Если огонь распространился на чужую территорию или нанес ущерб, сумма компенсации может возрасти в несколько раз.

Таким образом, "обычная весенняя традиция" превращается в рискованную и дорогостоящую ошибку. Эксперты советуют отказаться от сжигания травы и использовать альтернативные методы – компостирование или механическую уборку.

Читайте также в "Комментариях", что НБУ оштрафовал "Укрпочту" на сотни тысяч.