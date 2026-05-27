В Україні офіційно з'явилося нове свято: коли відзначатимуть
В Україні офіційно з’явилося нове свято: коли відзначатимуть

Верховна Рада запровадила нове державне свято - День української музики.

27 травня 2026, 12:30
Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження нового державного свята — День української музики. Його щороку відзначатимуть у третю суботу вересня. За відповідне рішення проголосували 292 народні депутати.

Верховна Рада запровадила День української музики. Фото з відкритих джерел

Нове свято День української музики пов’язали з легендарним фестивалем "Червона рута", який відбувся у 1989 році та став однією з ключових подій для розвитку сучасної української музики та національної культури.

Автори ініціативи наголошують, що йдеться не лише про символічну дату. У пояснювальній записці зазначається, що День української музики має стати інструментом підтримки музичної індустрії, популяризації українських виконавців і зміцнення національної ідентичності через культуру.

Після ухвалення постанови Кабінет Міністрів України має протягом трьох місяців підготувати комплексний план заходів до нового свята. До організації святкувань також залучать обласні та міські адміністрації.

Очікується, що День української музики стане платформою для концертів, фестивалів, освітніх проєктів та культурних ініціатив. У парламенті вважають, що це допоможе підтримати українських артистів різних поколінь і жанрів, а також посилити інтерес до української музичної спадщини за кордоном.

Окремий акцент робиться на міжнародному значенні свята. Ініціатори документа переконані, що популяризація української музики стане важливим елементом культурної дипломатії, особливо на тлі боротьби України проти російських спроб привласнення української культурної спадщини.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що в Україні офіційно встановили День програміста. Нове професійне свято відзначатимуть щороку 7 січня.



Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69653
