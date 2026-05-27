В Украине официально появился новый праздник: когда будут отмечать

Верховная Рада приняла постановление о введении нового государственного праздника – День украинской музыки. Его каждый год будут отмечать в третью субботу сентября. За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата.

Новый праздник День украинской музыки связали с легендарным фестивалем "Червона рута", который состоялся в 1989 году и стал одним из ключевых событий развития современной украинской музыки и национальной культуры.

Авторы инициативы подчеркивают, что речь идет не только о символической дате. В пояснительной записке отмечается, что День украинской музыки должен стать инструментом поддержки музыкальной индустрии, популяризации украинских исполнителей и укрепления национальной идентичности культурой.

После принятия постановления, Кабинет Министров Украины должен в течение трех месяцев подготовить комплексный план мероприятий к новому празднику. В организацию празднований также привлекут областные и городские администрации.

Ожидается, что День украинской музыки станет платформой для концертов, фестивалей, образовательных проектов и культурных инициатив. В парламенте считают, что это поможет поддержать украинских артистов разных поколений и жанров, а также усилить интерес к украинскому музыкальному наследию за границей.

Отдельный акцент делается на международном смысле праздника. Инициаторы документа уверены, что популяризация украинской музыки станет важным элементом культурной дипломатии, особенно на фоне борьбы Украины против российских попыток присвоения украинскому культурному наследию.

