В України немає карт для перемоги над РФ: до чого тут США

Кравцев Сергей
Улюблена тема Дональда Трампа — "карти", які є "на руках", або їх "немає". В України карт "немає", тому Україна має приймати всі умови росіян. Така от "прагматична" логіка. Але президент США ніколи особливо не задумувався над тим, а чому у України немає карт? А відповідь проста. Їх немає, бо його країна, США, їх постійно відбирала. Про це розповів політолог Петро Олещук.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Експерт зауважив, що варто згадати 1994 рік. Легендарний "Будапештський меморандум". Найсильніші козирі в України забрали США під обіцянку, що "сядуть грати" у разі чого замість нас. Ну, а нам, очевидно, без козирів буде спокійніше. Навіщо вони нам? Усі проблеми лише від них. Але цього було мало. Інші, менш вагомі карти, теж відбирали потроху. Дійшло до відбирання залишків збагаченого урану уже за Обами 2010 року. Під турботливою увагою США Україна різала стратегічні бомбардувальники, ракети, знищувала протипіхотні міни.
Петро Олещук додає, дивним чином, Україна знайшла для опору карти. Картами ставало все. Від радянської зброї, яку не встигли порізати за порадами американців, до незвичного застування дронів. Зрештою, США були змушені це визнати і почати потроху підкидати "карти". Але мало, пізно, і такі, аби не дай боже не виграти. Бо вигравати – це страшно.
Петро Олещук зауважує, в України "немає карт", бо США спочатку їх всі забрали, потім обмежували надання нових мінімумом, не давали Україні створювати нові і робили все, аби у України точно були "гірші карти" за росіян.
