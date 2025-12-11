У Украины нет карт для победы над РФ: при чем здесь США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Любимая тема Дональда Трампа – "карты", которые есть "на руках", или их "нет". У Украины карт "нет", поэтому Украина должна принимать все условия россиян. Такова вот "прагматическая" логика. Но президент США никогда особо не задумывался над тем, почему у Украины нет карт? А ответ прост. Их нет, потому что его страна, США, их постоянно отбирала. Об этом рассказал политолог Петр Олещук.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что стоит упомянуть 1994 год. Легендарный "Будапештский меморандум". Самые сильные козыри у Украины забрали США под обещание, что "сядут играть" в случае чего вместо нас. Ну а нам, очевидно, без козырей будет спокойнее. Зачем нам они? Все проблемы только от них. Но этого было не достаточно. Другие, менее веские карты, тоже отбирали понемногу. Дошло до отбора остатков обогащенного урана уже при Обаме в 2010 году. Под заботливым вниманием США Украина резала стратегические бомбардировщики, ракеты, уничтожала противопехотные мины.
Петр Олещук добавляет странным образом Украина нашла для сопротивления карты. Картами становилось все. От советского оружия, которое не успели порезать по советам американцев, до необычного застывания дронов. В конце концов США были вынуждены это признать и начать понемногу подбрасывать "карты". Но мало, поздно, и такие, чтобы не дай бог не выиграть. Потому что выигрывать – это страшно.
Петр Олещук отмечает, что у Украины "нет карт", потому что США сначала их все забрали, потом ограничивали предоставление новых минимумом, не давали Украине создавать новые и делали все, чтобы у Украины точно были "худшие карты" россиян.
Читайте на портале "Комментарии" — союз на границе: Европа и США вступили в конфликт из-за мирного плана Трампа.