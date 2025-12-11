Союз на межі: Європа та США вступили в конфлікт через мирний план Трампа

Європейські лідери заявили про "критичний момент" у відносинах із США після екстрених переговорів щодо мирного плану щодо України. Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели спільний дзвінок із президентом США Дональдом Трампом, щоб узгодити подальші кроки щодо припинення війни.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Після розмови європейські лідери наголосили, що ситуація досягла вирішальної стадії як для України, так і для безпеки всього євроатлантичного регіону. За даними The Telegraph, Трамп визнав, що розмова проходила жорстко і не виключила розбіжності з ключових питань. Він також висловив сумнів щодо необхідності брати участь у зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, якщо не буде реальних перспектив прогресу.

Американський президент заявив, що не бажає витрачати час на "марні зустрічі" і чекає на конкретні пропозиції. На цьому фоні Зеленський провів віртуальні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером та головою BlackRock Ларрі Фінком, обговорюючи економічне відновлення України в рамках плану Трампа.

Раніше Зеленський провів кризові консультації з європейськими лідерами у Британії, намагаючись скоригувати американський мирний план, який, за оцінками ЗМІ, надто сприятливий Росії. Київ побоюється тиску з вимогою територіальних поступок, проте, як стверджують джерела, США поки що не пропонують переконливих гарантій безпеки. Європейські лідери порушили це питання у розмові з Трампом, особливо після того, як у новому документі Білого дому було заявлено про прагнення Вашингтона відновити економічні зв'язки з Москвою.

Загострення ситуації погіршилося і тим, що розвідслужба Данії вперше назвала США потенційною загрозою безпеці, зазначивши, що адміністрація Трампа готова використати економічний та військовий тиск навіть щодо союзників. На цьому тлі в Європі посилюються побоювання щодо майбутньої ролі США у забезпеченні регіональної стабільності.

