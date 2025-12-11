Союз на грани: Европа и США вступили в конфликт из-за мирного плана Трампа

Европейские лидеры заявили о "критическом моменте" в отношениях с США после экстренных переговоров о мирном плане по Украине. Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели совместный звонок с президентом США Дональдом Трампом, чтобы согласовать дальнейшие шаги по прекращению войны.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

После разговора европейские лидеры подчеркнули, что ситуация достигла решающей стадии как для Украины, так и для безопасности всего евроатлантического региона. По данным The Telegraph, Трамп признал, что беседа проходила жестко и не исключил разногласий по ключевым вопросам. Он также выразил сомнение в необходимости участвовать во встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, если не будет реальных перспектив прогресса.

Американский президент заявил, что не желает тратить время на "бесполезные встречи" и ожидает конкретных предложений. На этом фоне Зеленский провел виртуальные переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером и главой BlackRock Ларри Финком, обсуждая экономическое восстановление Украины в рамках плана Трампа.

Ранее Зеленский провел кризисные консультации с европейскими лидерами в Британии, пытаясь скорректировать американский мирный план, который, по оценкам СМИ, слишком благоприятен России. Киев опасается давления с требованием территориальных уступок, однако, как утверждают источники, США пока не предлагают убедительных гарантий безопасности. Европейские лидеры подняли этот вопрос в разговоре с Трампом, особенно после того, как в новом документе Белого дома было заявлено о стремлении Вашингтона восстановить экономические связи с Москвой.

Обострение ситуации усугубилось и тем, что разведслужба Дании впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности, отметив, что администрация Трампа готова использовать экономическое и военное давление даже в отношении союзников. На этом фоне в Европе усиливаются опасения относительно будущей роли США в обеспечении региональной стабильности.

