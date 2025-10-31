Останній повний перепис населення в Україні проводився у грудні 2001 року. Наступний перепис неодноразово переносився та скасовувався через різні причини, тому станом на сьогодні він так і не відбувся.

В Україні не ведуть перепис населення: скільки залишилося людей

Журналісти порталу “Коментарі” отримали офіційну відповідь від Державної служби статистики України (Держстату) щодо чисельності населення країни. Відповідь показує: через війну, міграцію та відсутність актуального перепису, точна кількість жителів України наразі невідома.

Дані про населення — лише орієнтовні

У листі, датованому 14 жовтня 2025 року, Держстат пояснює, що офіційна статистична інформація в Україні формується на основі адміністративних даних — зокрема від органів державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) та органів реєстрації місця проживання.

Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році надходження повних даних із тимчасово окупованих або прифронтових територій стало неможливим. Через це державна служба статистики призупинила оприлюднення оновлених показників чисельності та статево-вікового складу населення.

"Через військову агресію Російської Федерації проти України отримання органами державної статистики адміністративних даних у повному обсязі з 2022 року є неможливим", — йдеться у відповіді відомства.

Коли оновлять статистику

Держстат повідомив, що оновлення інформації про чисельність населення стане можливим після отримання повного набору адміністративних даних з усіх територій країни або після проведення чергового Всеукраїнського перепису населення.

Останній перепис в Україні відбувся ще у 2001 році, а плановий перепис, запланований на 2023 рік, не відбувся через війну.

Оцінки, не цифри

Сьогодні чисельність населення України фахівці оцінюють на основі неофіційних моделей і прогнозів — за даними мобільності, реєстрації внутрішньо переміщених осіб, міграційної статистики та міжнародних джерел. Проте Держстат наголошує, що жодна з таких оцінок не є офіційною державною статистикою.

Таким чином, офіційно підтверджених даних про кількість населення України після 2022 року немає.

Держава спиратиметься на адміністративні бази та підготовку до Всеукраїнського перепису, який має стати першим повним обліком громадян уже після перемоги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, скільки українців виїхало з країни за останні п’ять років.