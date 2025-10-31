Последняя полная перепись населения в Украине проводилась в декабре 2001 года. Следующая перепись неоднократно переносилась и отменялась по разным причинам, поэтому по состоянию на сегодняшний день она так и не состоялась.

В Украине не ведут перепись населения: сколько осталось людей

Журналисты портала "Комментарии" получили официальный ответ от Государственной службы статистики Украины (Госстата) о численности населения страны. Ответ показывает: из-за войны, миграции и отсутствия актуальной переписи точное количество жителей Украины пока неизвестно.

Данные о населении – только ориентировочные

В письме, датированном 14 октября 2025 года, Госстат объясняет, что официальная статистическая информация в Украине формируется на основе административных данных — в частности, от органов государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) и органов регистрации места жительства.

Однако после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году поступление полных данных с временно оккупированных или прифронтовых территорий стало невозможным. Поэтому государственная служба статистики приостановила обнародование обновленных показателей численности и половозрастного состава населения.

"Из-за военной агрессии Российской Федерации против Украины получение органами государственной статистики административных данных в полном объеме с 2022 года невозможно", — говорится в ответе ведомства.

Когда обновят статистику

Госстат сообщил, что обновление информации о численности населения станет возможно после получения полного набора административных данных со всех территорий страны или после проведения очередной Всеукраинской переписи населения.

Последняя перепись в Украине состоялась еще в 2001 году, а плановая перепись, запланированная на 2023 год, не состоялась из-за войны.

Оценки, не цифры

Сегодня численность населения Украины специалисты оценивают на основе неофициальных моделей и прогнозов – по данным мобильности, регистрации внутренне перемещенных лиц, миграционной статистики и международных источников. Однако Госстат отмечает, что ни одна из таких оценок не является официальной государственной статистикой.

Таким образом, официально подтвержденных данных о населении Украины после 2022 года нет.

Государство будет опираться на административные базы и подготовку к Всеукраинской переписи, которая должна стать первым полным учетом граждан уже после победы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , сколько украинцев выехало из страны за последние пять лет.