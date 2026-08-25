В Україні можна побачити місячне затемнення, яке триватиме 5 годин: коли та де

У ніч проти 28 серпня 2026 року відбудеться глибоке часткове місячне затемнення. Його загальна тривалість становитиме 5 годин 38 хвилин, а в момент максимуму в тіні Землі опиниться понад 96% поверхні Місяця. В Україні явище буде видно лише частково, оскільки Місяць зайде за горизонт до досягнення піку.

Місячне затемнення. Фото: pixabay

Затемнення Місяця розпочнеться 27 серпня і буде доступним для спостереження у різних частинах Європи, Африки, Північної та Південної Америки. Максимальна фаза настане о 07:12 за київським часом.

Місячне затемнення відбувається тоді, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем, а повний Місяць проходить крізь центральну, найтемнішу частину земної тіні. У серпні 2026 року затемнення не буде повним, однак через значну площу у понад 90% затемненої поверхні, воно обіцяє бути особливо ефектним.

Чи можна буде побачити місячне затемнення в Україні

Для українських спостерігачів головною проблемою стане час події. Пік затемнення припаде на ранок, коли Місяць уже перебуватиме низько над горизонтом. Тому повністю простежити всі фази явища з території України не вийде. Найкращі умови для спостереження матимуть регіони, де на момент максимальної фази Місяць залишатиметься над горизонтом. За прогнозами астрономів, хороші шанси на ясне небо матимуть західні штати США, північ Чилі та внутрішні райони Бразилії.

Під час максимальної фази Місяць може набути легкого червонувато-помаранчевого відтінку. Водночас називати це явище повноцінним "кривавим Місяцем" некоректно: повного затемнення не буде, адже вся поверхня супутника не опиниться в тіні Землі. Затемнення 27–28 серпня стане першим глибоким частковим місячним затемненням у світі з вересня 2024 року. Наступне подібне явище очікується в січні 2028 року, однак тоді лише 2,4 % Місяця опиниться в тіні Землі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли чекати на наступне повне сонячне затемнення і де його побачити.