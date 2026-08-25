В Украине можно увидеть лунное затмение, которое будет длиться 5 часов: когда и где

В ночь на 28 августа 2026 года произойдет глубокое частичное лунное затмение. Его общая продолжительность будет составлять 5 часов 38 минут, а в момент максимума в тени Земли окажется более 96% поверхности Луны. В Украине явление будет видно лишь частично, поскольку Луна войдет в горизонт до достижения пика.

Лунное затмение. Фото: pixabay

Затемнение Луны начнется 27 августа и будет доступно для наблюдения в различных частях Европы, Африки, Северной и Южной Америки. Максимальная фаза придет в 07:12 по киевскому времени.

Лунное затмение происходит тогда, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, а полная Луна проходит сквозь центральную, темную часть земной тени. В августе 2026 года затмение не будет полным, однако из-за значительной площади более 90% затемненной поверхности, оно обещает быть особенно эффектным.

Можно ли увидеть лунное затмение в Украине

Для украинских наблюдателей главной проблемой станет время происшествия. Пик затемнения придется на утро, когда Луна уже будет находиться низко над горизонтом. Поэтому полностью проследить все фазы явления с территории Украины не получится. Лучшие условия для наблюдения будут иметь регионы, где на момент максимальной фазы Луна будет оставаться над горизонтом. По прогнозам астрономов, хорошие шансы на ясное небо получат западные штаты США, север Чили и внутренние районы Бразилии.

Во время максимальной фазы Луна может приобрести легкий красновато-оранжевый оттенок. В то же время называть это явление полноценной "кровавой Луной" некорректно: полного затмения не будет, ведь вся поверхность спутника не окажется в тени Земли. Затмение 27-28 августа станет первым глубоким частичным лунным затмением в мире с сентября 2024 года. Следующее подобное явление ожидается в январе 2028 года, однако тогда только 2,4% Луны окажется в тени Земли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда ждать следующего полного солнечного затмения и где его увидеть.